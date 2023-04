Le Betis tenu en échec par la Real Sociedad

Real Betis 0-0 Real Sociedad

Au bout de la nuit et de l’ennui.

Au terme d’une partie qui s’est conclue sur les coups de minuit, le Real Betis et la Real Sociedad se sont quittés sur un score nul et vierge qui ne restera pas dans l’histoire du championnat espagnol (0-0). Les spectateurs du Benito-Villamarín ont d’abord longtemps dû prendre leur mal en patience pour se lever de leurs sièges. Le premier acte est soporifique, avec des visiteurs dans un premier temps plus entreprenants avant de céder peu à peu du terrain aux locaux. Seul un vicieux centre-tir de Ruibal inquiète Remiro, obligé de dégainer une claquette magnifique pour laisser tout le monde à égalité (27e).

L’efficacité fuit toujours les deux formations après la pause, à l’image de la frappe trop enlevée de Miranda pourtant en bonne position pour sanctionner (65e). Les Andalous ont un temps fort, poussent devant la surface adverse, ce qui permet notamment à Canales de se retrouver dans une position optimale sur un centre de Miranda, mais là encore, le cuir passe juste au-dessus (73e). En face, les Basques ne produisent plus rien et opèrent uniquement en transition, ce qui ne fonctionne pas malgré les jambes de feu de Kubo et Barrenetxea. Dans les dernières secondes, Rui Silva sauve son équipe en stoppant une ultime tentative de Merino (90e+4). Cette purge n’arrange personne au classement : le Betis reste cinquième, à six longueurs de son invité du soir, quatrième, à trois points du podium.

Il valait mieux aller se coucher tôt.

Real Betis (4-3-3) : Rui Silva – Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda – Rodríguez, Carvalho Guardado (Iglesias, 46e) – Canales, Pérez, Rodri (Luiz Henrique, 46e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro – Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz (Elustondo, 73e) – Zubimendi, Illarramendi (Merino, 62e), Méndez (Silva, 62e) – Kubo, Sørloth (Fernández), Oyarzábal (Barrenetxea, 62e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

