L’avis tranché de Lewandowski sur le retour de Messi au Barça

Avait-il contractuellement le droit de dire le contraire ?

À l’occasion de la présentation du dix-huitième livre d’Histoires solidaires du sport dont il est le parrain, Robert Lewandowki n’a évidemment pas dit non au sujet d’un éventuel retour de Lionel Messi au Barça. « Messi a sa place au Barça, et s’il revient, non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs, ce sera quelque chose d’incroyable, a-t-il déclaré. Nous savons que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce n’est pas à moi de le demander, mais j’espère que la saison prochaine, nous pourrons jouer ensemble. Nous avons besoin de ce type de joueur, c’est certain. » Une déclaration qui vient s’ajouter à celle du vice-président du Barça, Rafa Yutes, qui avait déclaré le vendredi 31 mars que le club était « en contact avec l’entourage de Messi » pour que l’Argentin revienne à Barcelone. Sans doute un discours visant aussi à éviter de se mettre le Camp Nou à dos, lui qui scande le nom de la Pulga depuis quelques matchs à domicile à la 10e minute.

Imaginez la liste de déçus si Messi ne revenait pas à Barcelone.

