Coupe du Roi : le Camp Nou réclame le retour de Lionel Messi

Appel de la voix.

Tout Barcelone réclame le retour de Lionel Messi. Durant ce Clásico de demi-finale retour de Coupe du Roi disputé ce mercredi soir, et qui a vu le Real Madrid surclasser le FC Barcelone, le Camp Nou a scandé le nom de « Messi » à la 10e minute, en référence au numéro porté par le meneur de jeu durant ses années catalanes. Le mouvement aurait été lancé sur les réseaux sociaux et a convaincu – pour ceux qui ne l’étaient pas encore – les plus réticents à un retour de La Pulga.

🔟 Le Camp Nou chante le nom de « Messi » à la 10e minute ! Suite à un mouvement lancé sur les réseaux sociaux Suivez le match en direct sur la chaîne L'Équipe : https://t.co/HVE6rPoeAb#lequipeFOOT #ElClasico pic.twitter.com/CkYH9yoSAn — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 5, 2023

Exilé au PSG depuis l’été 2021, l’Argentin de 35 ans pourrait donc revenir « chez lui » en fin de saison. En effet, Rafa Yuste, vice-président du Barça, avait déclaré vendredi dernier que son club était « en contact avec l’entourage de Messi » pour un retour au mois de juin prochain. Selon nos informations, Lionel Messi aurait même rendez-vous avec les dirigeants barcelonais cette semaine.

Faudrait peut-être le faire 400 millions de fois pour que ça égale l’offre d’Al-Hilal, non ?

Carlo Ancelotti croit en un deuxième Ballon d’or pour Karim Benzema