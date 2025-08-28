Condamné à 7 ans de prison le 30 juin dernier par le tribunal de Tizi Ouzou pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national », notre confrère Christophe Gleizes attend toujours son procès en appel, lequel devrait se dérouler au mois d’octobre.

Il y a deux semaines, le 11 août, sa mère Sylvie Godard et son beau-père Francis Godard ont pu se rendre pour la première fois à la prison de Tizi Ouzou, où Christophe est incarcéré. « On a pu le voir une première fois dans un parloir d’une demi-heure. On est dans une salle avec des vitres (et) on a un combiné téléphonique pour parler, chacun de notre côté, raconte Sylvie à l’AFP. Le premier choc, c’est l’apparence physique, je ne l’avais jamais vu le crâne rasé. Mais il allait bien, il était en bonne condition physique, il faisait énormément de sport pour se vider la tête. »

Lors de cette première rencontre après deux mois d’enfermement, Christophe a bien reçu « tous les messages de la famille, des amis, des amis journalistes et de tout le comité de mobilisation (lancé par Reporters sans Frontières, NDLR) ». Son beau-père juge que ce geste symbolique « l’a rasséréné parce qu’il pensait qu’il était un peu oublié dans sa prison (…) il ne sait rien de ce qui se passe en France ».

Dix jours plus tard, le 22 août, Sylvie et Francis ont bénéficié d’un nouveau parloir pour s’entretenir avec le reporter, lequel a tenu à rassurer ses proches du mieux qu’il pouvait : « Il nous a exprimé qu’il avait de très bonnes relations avec le personnel pénitentiaire, très affable avec lui, et il s’entend très bien avec son codétenu. Par contre, même s’il a le moral, même s’il est combatif, il se sent totalement coupé du monde, isolé », rapporte sa mère.

La rédaction de So Foot continue de s’associer à la famille de Christophe Gleizes. Vous pouvez toujours signer la pétition exigeant sa libération en cliquant ici.

