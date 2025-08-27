Pas de sanctions pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro

De quoi dégouter Paulo Fonseca.

Alors que le Paris Saint-Germain va découvrir ce jeudi ses futurs adversaires en Ligue des champions, l’entraîneur parisien Luis Enrique devrait bien être présent sur le banc rouge et bleu pour le retour de la C1, et ce, malgré la tarte servie à João Pedro en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, rapporte L’Équipe.

À l’inverse de celui de João Neves sur Marc Cucurella, l’accès de colère de l’Asturien n’aura (pour l’instant) pas conduit à des sanctions disciplinaires de la part de la FIFA. Son dossier n’aura même pas été transmis à l’UEFA, ni à la LFP, indique le quotidien sportif.

La violence est impunie, et Bruno Retailleau ne fait rien ?

