S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Pas de sanctions pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro

ARM
Pas de sanctions pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro

De quoi dégouter Paulo Fonseca.

Alors que le Paris Saint-Germain va découvrir ce jeudi ses futurs adversaires en Ligue des champions, l’entraîneur parisien Luis Enrique devrait bien être présent sur le banc rouge et bleu pour le retour de la C1, et ce, malgré la tarte servie à João Pedro en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, rapporte L’Équipe.

À l’inverse de celui de João Neves sur Marc Cucurella, l’accès de colère de l’Asturien n’aura (pour l’instant) pas conduit à des sanctions disciplinaires de la part de la FIFA. Son dossier n’aura même pas été transmis à l’UEFA, ni à la LFP, indique le quotidien sportif.

La violence est impunie, et Bruno Retailleau ne fait rien ?

Les 32 clubs déjà qualifiés pour la Ligue des champions

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine