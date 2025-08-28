Arnau Tenas quitte officiellement le PSG pour Villarreal

Un de moins.

C’est officiel : Arnau Tenas quitte le Paris Saint-Germain et s’engage avec Villarreal, transfert estimé à 6 millions d’euros, par L’Équipe. Le gardien de 24 ans formé à la Masia va retrouver l’Espagne après deux saisons dans la capitale française. S’il était arrivé à Paris en tant que doublure à Gianluigi Donnarumma, Tenas a fini par reculer dans la hiérarchie des gardiens avec les arrivées de Matveï Safonov, puis de Renato Marin et Lucas Chevalier cet été.

Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, Arnau Tenas s’engage avec le Villarreal CF dans le cadre d’un transfert définitif Le Paris Saint-Germain remercie Arnau et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2025

Toujours de la concurrence

Avec seulement huit apparitions sous le maillot parisien et récemment relégué au rang de quatrième gardien (sans compter l’indésirable Italien), l’Espagnol quitte Paris avec l’espoir de retrouver du temps de jeu en Liga. Le champion d’Europe devra tout de même se battre s’il veut devenir titulaire dans les cages de Villarreal : Diego Conde et Luis Júnior s’étaient partagé le poste de gardien numéro un la saison dernière. Arnau Tenas arrive dans le Sous-Marin jaune en challenger face aux deux autres portiers.

La routine quoi.

