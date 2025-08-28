S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Arnau Tenas quitte officiellement le PSG pour Villarreal

ARM
Arnau Tenas quitte officiellement le PSG pour Villarreal

Un de moins.

C’est officiel : Arnau Tenas quitte le Paris Saint-Germain et s’engage avec Villarreal, transfert estimé à 6 millions d’euros, par L’Équipe. Le gardien de 24 ans formé à la Masia va retrouver l’Espagne après deux saisons dans la capitale française. S’il était arrivé à Paris en tant que doublure à Gianluigi Donnarumma, Tenas a fini par reculer dans la hiérarchie des gardiens avec les arrivées de Matveï Safonov, puis de Renato Marin et Lucas Chevalier cet été.

Toujours de la concurrence

Avec seulement huit apparitions sous le maillot parisien et récemment relégué au rang de quatrième gardien (sans compter l’indésirable Italien), l’Espagnol quitte Paris avec l’espoir de retrouver du temps de jeu en Liga. Le champion d’Europe devra tout de même se battre s’il veut devenir titulaire dans les cages de Villarreal : Diego Conde et Luis Júnior s’étaient partagé le poste de gardien numéro un la saison dernière. Arnau Tenas arrive dans le Sous-Marin jaune en challenger face aux deux autres portiers.

La routine quoi.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine