Arnau Tenas attendu à Villarreal ce mercredi

Parce que 4 gardiens, c’est déjà suffisant.

Les valises sont prêtes pour Arnau Tenas. Sauf énorme retournement de situation, le gardien espagnol rejoindra Villarreal ce mercredi, comme l’ont confirmé plusieurs médias ibériques. Arrivé au PSG à l’été 2023 en provenance du Barça B, Tenas n’aura finalement eu droit qu’à huit apparitions en deux saisons sous le maillot parisien. Relégué au rang de cinquième choix dans la hiérarchie des gardiens (oui, ça existe) depuis les arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin, le portier de 24 ans a choisi de repartir vers son pays natal plutôt que de s’entêter dans un rôle de doublure de la doublure de la doublure.

Six millions dans la besace du PSG

Courtisé par quelques clubs anglais, Tenas a finalement préféré la Liga et le Sous-Marin jaune. Un choix logique pour celui qui, malgré son attachement au PSG, avait confié à ses proches son envie de retrouver du temps de jeu, selon Le Parisien. Le transfert devrait rapporter autour de 6 millions d’euros au champion d’Europe, tandis que Villarreal récupère un gardien encore jeune (même si on ne dirait pas) et formé à la Masia.

Arnau va bientôt refaire surface.

La Juventus lorgne des talents de Ligue 1