Laurent Blanc insatisfait du calendrier

Toujours difficile de gérer un match par mois…

En conférence de presse, Laurent Blanc s’est exprimé au sujet du calendrier de Lyon, qui enchaînera Paris à l’extérieur, Nantes à la Beaujoire et Rennes à domicile. Et le moins que l’on puisse dire est que l’entraîneur lyonnais a du mal à comprendre la programmation des demi-finales de Coupe de France.

« On va essayer de faire les meilleurs matchs possibles. On essaiera de gagner le plus de matchs possible. Quelle que soit notre place (au classement) d’ailleurs. Voilà. Après, il y a le match de coupe (Nantes-Lyon, le 5 avril), effectivement, qui est au milieu de deux gros matchs : Paris et Rennes (les 2 et 9 avril). Toulouse et Annecy jouent le jeudi alors qu’ils auront joué le samedi. Et les deux équipes qui jouent le dimanche jouent le mercredi. C’est vrai ou pas ? Donc bon, des fois il y a des choses qui… On va se dire “oui pour 24h”… Bien en 24h, je peux te dire que tu peux récupérer un joueur. »

Ça pose problème à Lyon de jouer en semaine, visiblement.

