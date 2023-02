L’appel du pied de Ludovic Giuly pour que le PSG prolonge Messi

C’est reparti pour un tour.

Dans les colonnes du Parisien, Ludovic Giuly a révélé un avis bien tranché sur la question de la suite de l’aventure du septuple Ballon d’or Lionel Messi au PSG.

Alors que les négociations battent leur plein entre le club de la capitale et le champion du monde argentin, Ludovic Giuly estime que Paris se doit de prolonger la Pulga. « On l’a beaucoup critiqué, mais quand on voit le Mondial qu’il a réussi (…), cela devrait convaincre Paris de le prolonger. » Il a même rajouté qu’« un mec capable, n’importe quand, sur une passe, un dribble, une frappe ou un coup franc, de faire la différence, on le garde. Je ne parle pas de marketing ou de trucs comme cela, mais quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs. »

L’avis de l’entraîneur adjoint de l’Olympique lyonnais est cependant loin de faire l’unanimité chez ses confrères et au sein même des supporters parisiens. Alors qu’il est de retour à Barcelone pour quelques jours, son agent de père aurait rencontré Joan Laporta, le président de l’entité blaugrana, et Xavi, entraîneur du Barça et ancien coéquipier du numéro 30 parisien, a ouvert la porte à un retour de l’Argentin dans les rangs barcelonais : « Je l’ai déjà dit, le Barça est sa maison, et les portes lui sont toujours ouvertes. » De quoi relancer les rumeurs les plus folles jusqu’au mois de juin.

Flou artistique.