L’AC Ajaccio renverse Troyes

AC Ajaccio 2-1 Troyes

Buts : Belaili (62e) et El Idrissy (68e) pour l’ACA // Baldé (23e) du côté de l’ESTAC



Expulsion : Baldé (77e)

Présenté par Hamouma.

Porté par un Romain Hamouma des grands jours, l’AC Ajaccio a renversé la rencontre au retour des vestiaires pour s’imposer face à Troyes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 (2-1). Mené à la pause contre le cours du jeu suite à un but d’un Mama Baldé (0-1, 23e) profitant d’un gros cafouillage dans la surface de réparation corse, l’ancien pensionnaire de l’ASSE a fait parler tout son talent et son expérience pour permettre aux siens de faire basculer la rencontre.

C’est d’abord sur un super geste technique qu’il se farcit Adil Rami peu après l’heure de jeu, dans les derniers mètres des visiteurs. Le champion du monde 2018 laisse alors trainer le pied, et c’est sur penalty que Belaili égalise (1-1, 62e). Dans la foulée, Hamouma sert parfaitement El Idrissy d’un plat du pied somptueux en première intention sur une transversale d’un de ses coéquipiers. L’attaquant de l’ACA reste lucide, pour marquer le deuxième et dernier but du match (2-1, 68e). La fin de partie est marquée par l’exclusion de Mama Baldé (77e), coupable d’avoir laissé trainer le pied sur une sortie de Leroy.

Cinquième défaite de suite pour l’ESTAC, dix-neuvième du championnat.

AC Ajaccio (4-4-2) : Leroy – Vidal, Gonzalez, Avinel, Diallo – Hamouma, Marchetti, Coutadeur (cap.), Bayala – El Idrissy, Belaili. Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Troyes (3-4-2-1) : Gallon – Porozo, Rami (cap.), Salmier – Bruus, Agoume, Chavalerin, Conte – Rony Lopes, Odobert – Baldé. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.