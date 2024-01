Pronostic Troyes Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio va chercher un résultat à Troyes

Relégué de Ligue 1 à l’issue d’un exercice catastrophique, Troyes a également souffert pour son retour en Ligue 2. Logiquement, l’Australien Kisnorbo n’a pas survécu à son bilan famélique et a été remplacé par David Guion. L’ancien entraineur de Reims et de Bordeaux aura pour mission de permettre à l’ESTAC de se maintenir. Actuellement, sa formation se trouve aux portes de la zone rouge puisqu’elle ne compte qu’un point de plus qu’Annecy. L’arrivée de Guion et l’intérim juste avant d’Alou Diarra ont été bénéfiques puisque Troyes s’est imposé face à Bordeaux et Amiens pour un nul à Pau. Entretemps, la formation troyenne n’avait rien pu faire face au leader angevin (1-4). Le week-end dernier, les Troyens ont remporté un match amical face à Versailles (3-2) en préparation de cette rencontre face à Ajaccio.

En face, l’AC Ajaccio est également l’une des 4 formations reléguées de la Ligue 1. Les Corses ont cependant mieux digéré leur descente puisqu’ils sont toujours dans le coup pour les playoffs. En effet, les hommes de Pantaloni se trouvent actuellement à la 6e place avec 1 point de retard sur Pau. En fin d’année, l’ACA s’est incliné dans une affiche face à Auxerre (2-0) à l’Abbé-Deschamps mais s’est repris lors de la dernière rencontre en prenant le dessus sur Valenciennes (2-1). Contrairement à d’autres formations éliminées de la Coupe de France, Ajaccio n’a pas choisi de disputer de match amical la semaine passée. A noter que Bammou, de retour l’été dernier, a décidé de quitter le club. Solide depuis plusieurs semaines, Ajaccio semble en mesure de repartir de Troyes avec au moins un nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

