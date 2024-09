Pronostic Ajaccio Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio enfonce Troyes

Retombé en Ligue 2 la saison dernière, Ajaccio n’est jamais parvenu à se mêler à la course aux play-off. En grosses difficultés même, le club corse a assuré son maintien et a connu un changement important cet été. En effet, Olivier Pantaloni, présent depuis plusieurs exercices, est parti rejoindre Lorient. La direction de l’ACA a décidé de miser sur Mathieu Chabbert pour permettre à son équipe de se mêler à la course aux barrages. Pour son entrée en lice, Ajaccio a dominé Rodez à domicile (1-0) sur une réalisation de Barreto avant de s’incliner sur la pelouse du Red Star lundi (1-0). Cet été, le club corse a notamment attiré deux joueurs locaux, Anziani ou Santelli.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Troyes sort de deux exercices compliqués ponctués par deux relégations sportives successives. Finalement, l’ESTAC a été miraculée, puisque le club troyen a bénéficié de la rétrogradation de Bordeaux pour conserver sa place en Ligue 2. À quelques jours seulement du début de la reprise du championnat, la direction troyenne a nommé Stéphane Dumont. L’ancien coach de l’En Avant connaît une entame compliquée avec une lourde défaite à Guingamp (4-0) et une autre à domicile face à Clermont (0-1). En grande difficulté et ayant peu eu de temps pour se préparer, l’ESTAC devrait s’incliner lors de ce déplacement en Corse.

► Le pari « victoire Ajaccio » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Ajaccio sans encaisser de but » est coté à 2,80 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 280€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Ajaccio – Troyes

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Ajaccio – Troyes sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Ajaccio – Troyes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic AC Ajaccio Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !