Pronostic Ajaccio Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Cette opposition entre Ajaccio et Troyes est prépondérante dans la lutte pour le maintien. En effet, les Corses occupent l’avant-dernière place du classement avec 2 points de retard sur le 1er non-relégable, et 1 sur l’ESTAC. La lutte pour le maintien concerne actuellement 6 équipes, et d’Angers à Strasbourg, tout reste encore possible. L’ACA reste sur trois défaites de rang en championnat au cours desquelles il n’a pas inscrit le moindre but face à Nantes (0-2), Nice (3-0) et Lorient (3-0). Depuis la reprise, le club corse ne s’est imposé qu’à 2 reprises face au SCO d’Angers lors de l’aller et du retour. Toujours dans le coup pour le maintien, Ajaccio veut profiter du soutien de son public pour décrocher un succès et se relancer dans la course au maintien.

En face, Troyes est dans une situation semblable, puisque l’ESTAC doit lutter pour rester en Ligue 1. L’an passé, le club troyen avait réussi à se sauver lors de la seconde partie de saison et doit en faire de même lors de cet exercice. Le changement d’entraîneur avec l’arrivée de l’Australien Kisnorbo n’a pas eu les effets escomptés, puisque Troyes est tombé le week-end dernier dans la zone de relégation. Avec un seul point de retard sur Brest, le club de l’Aube garde espoir de se sauver, mais va devoir réagir rapidement, car il reste sur un terrible bilan de 6 défaites et un nul lors des 7 dernières journées, qui en fait le dernier de la classe sur cette période. La semaine passée, Troyes a connu une désillusion en s’inclinant dans les arrêts de jeu à domicile face à Montpellier (0-1). Lors de cette rencontre, Yade a été expulsé et manquera donc le déplacement en Corse. Devant son public, Ajaccio pourrait profiter du passage à vide troyen pour se relancer dans la course au maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

