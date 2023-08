La VAR a eu recours à d’autres images pour refuser le but de l’OM face à Metz

Rembobinez s’il vous plaît.

Vendredi soir, sur la pelouse du FC Metz, les Marseillais ont concédé le nul (2-2), alors qu’ils avaient pourtant cru faire le plus dur en breakant avant l’heure de jeu par l’intermédiaire de Valentin Rongier. Le capitaine a finalement vu son but être refusé, car l’assistant vidéo de la rencontre avait remarqué une faute d’Ismaïla Sarr sur Youssef Maziz plus tôt dans l’action. Difficilement perceptible à la télévision, ce contact a ravivé la colère des dirigeants marseillais, encore touchés de l’élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkós.

Dans les colonnes de L’Équipe ce mardi, Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel, est revenu sur cet incident. « J’ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l’instant, confirme-t-il. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l’antenne et elles montrent qu’Ismaïla Sarr ne touche jamais le ballon. » Disposant de plus d’angles que les abonnés de Prime Video, Jérôme Brisard a longuement analysé son écran avant d’annuler le but de Valentin Rongier. « Recommandé par l’assistant vidéo, le visionnage au bord du terrain n’était donc absolument pas superflu. (…) C’est la caméra opposée qui le fait basculer. Cela prouve l’intérêt pour l’assistant vidéo de travailler les différents angles », estime Stéphane Lannoy.

Dans une quête de transparence et d’apaisement, une rencontre est prévue entre ce dernier et les dirigeants de l’OM pour leur montrer cette séquence.