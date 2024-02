Pronostic OM Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille se relance face à Metz

L’Olympique de Marseille connaît une saison compliquée puisqu’il n’occupe que la 8e place du championnat. Les hommes de Gattuso accusent déjà 7 points de retard sur Brest, 3e, et 3 sur Lens, dernier qualifié pour une compétition européenne. Après avoir connu un sursaut d’orgueil en plein milieu de l’hiver, le club phocéen a fini l’année 2023 par un nul face à Montpellier. En 2024, l’OM est également dans le dur puisqu’en plus d’une élimination en Coupe de France face à Rennes, les partenaires de Veretout restent sur 4 journées sans la moindre victoire avec des nuls contre Montpellier, Strasbourg et Monaco pour une défaite dans l’Olimpico face à Lyon (1-0). Ce dernier revers montre tout le retard de cette équipe pour viser plus haut dans le classement. Lors de cette dernière affiche, les Marseillais avaient retrouvé plusieurs éléments partis à la CAN avec les Ndiaye, Harit, ou Ounahi. Le taulier de cette défense Chancel Mbemba était lui engagé en demi-finale de la CAN avec la République Démocratique du Congo, et ne sera pas de retour.

De retour en L1, le FC Metz avait fait une 1re partie de saison correcte mais est en revanche actuellement dans le dur puisqu’il reste sur 7 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, les Grenats se sont inclinés contre Lille, Brest, Montpellier, le PSG, Toulouse, Nice et Lorient. Le week-end dernier, les Messins ont perdu un choc important, qui plus est à domicile, face à Lorient (1-2), un adversaire direct pour le maintien. Malgré cette spirale négative, Metz reste dans le coup pour se sauver puisqu’il n’a que 3 unités de retard par rapport à Lyon, premier non relégable. Arrivé cet hiver, Mikautadze n’a toujours pas retrouvé le chemin des filets. Dans un Vélodrome qui attend beaucoup plus de ses joueurs et où il est invaincu cette saison, l’OM devrait reprendre sa marche en avant face à un relégable. Son meilleur buteur Aubameyang (6 buts) devra se montrer.

