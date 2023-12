Saint-Symphorien va accueillir deux matchs le même week-end

Double ration de Coupe de France à Metz.

Le stade Saint-Symphorien accueillera deux matchs de Coupe de France lors du premier week-end de janvier. Le club habitué, le FC Metz (Ligue 1), reçoit Clermont (L1) le vendredi soir, avant que Thionville Lusitanos (N3) ne prenne place le dimanche après-midi pour son 32e de finale contre l’Olympique de Marseille (L1), ont rapporté les médias locaux. Le club mosellan, pensionnaire du cinquième échelon du foot français, souhaitait de tout son cœur jouer son match dans l’enceinte des Grenats, comme l’avait indiqué son président : « On travaille dessus. On va tout faire pour jouer l’OM au stade Saint-Symphorien. On discute avec le président du FC Metz, Bernard Serin. »

Ce dernier, en collaboration avec la Fédération française de football, a donné son aval, et le match devrait se jouer le dimanche 7 janvier à 14h30, potentiellement moins de 48 heures après Metz-Clermont, donc. L’état de la pelouse, qui a fait peau neuve cet été, sera à surveiller lors du match entre Thionville, tombeur d’Annecy (L2) au tour précédent, et Marseille. Mais Hélène Schrub, directrice générale du FC Metz, se préoccupe aussi de l’organisation : « Il y a un très grand défi logistique et organisationnel à mettre en place, ça va s’affiner dans les prochains jours », déclarait-elle récemment dans les colonnes du quotidien.

Aussi rare soit-il, ce cas de figure a déjà eu lieu. Deux matchs du septième tour se sont par exemple joués sur le même terrain à moins de 24 heures d’intervalle, cette année dans le Morbihan. La GSI Pontivy (N3) et le Stade pontivyen (N3) avaient respectivement joué le samedi 18 novembre contre Plougastel (R1) et le dimanche 19 novembre contre le FC Rouen (N1) dans le même stade du Faubourg de Verdun. Seule la GSI s’était imposée, et le problème ne s’était pas répété au tour suivant.

Les Marseillais ont déjà l’excuse de la pelouse s’ils venaient à perdre contre Thionville.

