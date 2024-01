Service minimum pour l’OM, qui met fin au parcours de Thionville

US Thionville Lusitanos 0-1 Olympique de Marseille

But : Aubameyang (62e)

Gennaro Gattuso avait annoncé « le couteau entre les dents », mais l’Olympique de Marseille a démarré son année par une qualification en Coupe de France sans mordant contre un Thionville (N3) affamé mais pas récompensé. Les amateurs peuvent être fiers mais regretteront ce coup de fourchette dans le dos d’Aubameyang à l’heure de jeu.

Moins de 40 heures après l’élimination du FC Metz dans ce même stade, c’est toute la Moselle du foot qui s’offrait un bon bol d’air froid. Si les quatre degrés au thermomètre se font bien sentir, ce n’est pas le cas des quatre divisions d’écart entre les équipes. Thionville joue libéré, sûr de son jeu et protégé par un héroïque Adrien Ferino, son capitaine formé chez les Grenats. Il faut attendre la 22e minute pour voir l’OM tenter un première frappe par l’intermédiaire de Vitinha, alors que le jeune Bilal Nadir s’essaye aussi de loin sans plus de réussite. C’est même le Lusianos qui termine mieux la première période. Alors que les « Allez Thian-ville » pleuvent des tribunes, Jordan Veretout offre un cadeau à Thibaut Jacquel. Le milieu offensif n’a plus qu’à effacer Samuel Gigot mais son lob des 35 mètres est trop mal ajusté pour punir Ruben Blanco (38e). Plein comme un œuf, Saint-Symphorien célèbre le 0-0 à la pause comme un petite victoire, en espérant la grande 45 minutes plus tard.

Les supporters vont même y croire de plusieurs minutes, Chafik Gourichy et Amine Groune se montrant dangereux en contre mais trop gourmands, alors que Marseille continue de buter sur les Ciel et Gris, comme avec cette claquette de Théo Junker sur la tentative de Veretout (51e). Les blocs sont alors coupés en deux, les espaces se font béants : tout ce qu’affectionne Pierre-Emerick Aubameyang. Invisible jusque là, le Gabonais est trouvé par Veretout dans la profondeur et se montre clinique pour ouvrir le score d’un ballon piqué (0-1, 62e). L’OM revient enfin de vacances et l’USTL voit son rêve lui échapper petit à petit.

Pour voir plus loin, les Thionvillois devront donc revenir l’année prochaine.

USTL (4-2-3-1) : Junker – Poinsignon, Ferino, Bouzar, Collet – Bourgeois (Belgacem, 67e), Sylla – Groune (Pignatone, 75e), Jacquel (Djecta, 75e), Gourichy (Caloiero, 80e) – Baradji (Habbas, 67e). Entraîneur : Julien François.

OM (3-5-2) : Blanco – Meïté, Gigot, Balerdi – Murillo, Nadir (Luis Henrique, 82e), Kondogbia, Veretout, Lodi (Clauss, 45e) – Vitinha (Soglo, 90e+2), Aubameyang. Entraîneur : Gennaro Guttuso.

