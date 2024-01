Première pour Nadir et des surprises pour l’OM face à Thionville

Nouvelle année, et nouvelle tête.

Gennaro Gattuso l’avait teasé en conférence de presse, et a tenu promesse : à l’heure d’affronter Thionville-Lusitanos (N3), le champion du monde 2006 a décidé de lancer Bilal Nadir dans le grand bain. Entré en jeu plusieurs fois cette saison, le Niçois va connaître sa première titularisation avec l’OM, à 20 ans. Et ce n’est pas la seule surprise concoctée par Gennaro Gattuso, privé des joueurs partis à la CAN (Ngapandouetnbu, Mbemba, Gueye, Harit, Ounahi, Ndiaye, Sarr), mais aussi de Rongier et Correa.

🅒🅞🅜🅟🅞 #USTLOM ⚔️ Les 11 joueurs alignés par Gennaro Gattuso pour notre entrée en lice en @coupedefrance 🏆📋 pic.twitter.com/2aAWQ5GNWs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2024

Revenu du Brésil après un prêt réussi à Botafogo, Luis Henrique est bien dans le groupe, aux côtés de nombreux minots. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha sont de nouveaux associés, tandis que Ruben Blanco prend place entre les poteaux et que Jonathan Clauss est remplaçant.

Un but pour la première titularisation de Nadir ? Ce serait la cerise sur le Gattuso.

Jean Onana bientôt à Marseille ?