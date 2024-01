Clermont s’impose à Metz aux tirs au but

FC Metz 1-1 (1-3, tab) Clermont Foot 63

But : S. Sané (22e) pour les Grenats // Allevinah (48e) pour les Auvergnats

Tirs au but réussis : Diallo pour Metz // Allevinah, Borges, Zeffane pour Clermont.

Tirs au but ratés : Asoro, Colin, Kouao pour Metz // Ogier pour Clermont.

Malédiction brisée pour le CF63.

Dans l’un des rares duels intra-Ligue 1 de ces 32es de finale de Coupe de France, Clermont a pris le dessus sur Metz au bout des tirs au but (1-1, 1-3 tab) ce vendredi. Les Grenats ont d’abord progressivement gagné le camp clermontois, notamment à travers les centres de Malick Mbaye (12e, 14e et 17e). Pour ouvrir le score, les Messins sont passés, comme souvent cette saison, par une frappe magistrale. À l’extérieur de la surface, plein axe, Sadibou Sané envoie un pétard du droit directement dans la lucarne adverse (1-0, 22e). À seulement 19 ans, la nouvelle pépite de Génération Foot se fait connaître de la meilleure des manières. Clermont s’est ensuite peu à peu réveillé, avant que Jim Allevinah ne soit stoppé dans la surface par un bon tacle de Koffi Kouao (42e) et que la tentative croisée de Shamar Nicholson ne meurt au ras du poteau (45e).

Au retour des vestiaires, les Auvergnats arrivent enfin à égaliser. C’est Jim Allevinah qui se charge de nettoyer l’autre lucarne de ce but sur un geste moins maîtrisé que son adversaire, mais qui compte tout autant au tableau d’affichage (1-1, 48e). La tentative de Pape Amadou Diallo, oblige Massamba Ndiaye à se détendre, mais ne permet pas à Metz de repasser devant (72e). Allevinah, lui, tente un ciseau, qui passe à côté (79e) et n’évite pas la séance de tirs au but. Celle-ci est fatale aux Messins. Joel Asoro, Maxime Colin et Koffi Kouao ont tous buté sur les 2,02 mètres du gardien clermontois, remplaçant de luxe de Mory Diaw, parti à la CAN.

Point positif pour Metz : la découverte d’un nouveau crack venu du Sénégal.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Kouao, Hérelle, Traoré, Colin – N’Doram (Jean Jacques, 58e), S. Sané (N’Guessan, 84e) – Sabbaly (Asoro, 46e), Atta, Mbaye (Diallo, 74e) – Tetteh (I. Sané, 84e). Entraîneur : László Bölöni.

Clermont (3-4-3) : Ndiaye – Borges, Ogier, Pelmard – Armougom, Gonalons (Magnin, 70e), Gastien (Zeffane, 80e), Konaté (Keita, 70e) – Cham (Boutobba, 33e), Nicholson (Kyei, 80e), Allevinah. Entraîneur : Pascal Gastien.

