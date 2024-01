Le président de Thionville « espère que l'OM laissera sa part de la recette »

Pour éviter le coup de trafalgar connu par Trélissac.

C’est le petit événement de ce dimanche, sans oublier non plus Revel-PSG, Thionville s’apprête à recevoir Marseille pour ce qui représente sans doute l’un des plus grands matchs de son histoire. Pour l’occasion, le club de N3 se délocalisera et accueillera l’OM au stade Saint-Symphorien, à Metz, où près de 28 000 spectateurs sont attendus. Les billets sont partis comme des petits pains, et un gros travail de logistique a été réalisé par Thionville, pas habitué à une organisation de cette envergure. « C’est un travail énorme pour tous nos collaborateurs, mais le jeu en vaut la chandelle », a affirmé François Ventrici, le président du club, à La Provence. Mais qui dit organisation dit argent, et les Thionvillois ne devraient pas faire beaucoup de bénéfices sur cette rencontre, si ce n’est pas du tout. « Ce match nous coûte 250 000 euros. On espère que l’OM nous laissera sa part de la recette », finit le dirigeant.

Passer de 1200 spectateurs en moyenne à 28 000, il faut avoir les épaules solides.

