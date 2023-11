Coupe de France : L’US Thionville Lusitanos vainqueure en Nouvelle-Calédonie

16 000 kilomètres parcourus pour quatre buts inscrits.

Vainqueur de la Coupe de Nouvelle-Calédonie pour la quatrième fois de suite le 7 octobre, aux tirs au but contre l’AS Magenta (2-2, 5-4 T.A.B.), Hienghène Sport s’était offert le droit d’affronter une équipe de métropole au 7e tour de la Coupe de France. Battu dans l’Aine sur la pelouse de l’Olympique saint-quentinois (National 2) la saison dernière (2-1), Hienghène n’a pas fait le poids (0-4) cette année contre l’US Thionville Lusitanos (leader de son groupe de N3), qu’il accueillait pourtant au stade Numa-Daly de Nouméa ce samedi. Le club mosellan s’était porté candidat pour aller jouer en Outre-mer et le tirage au sort lui avait offert un déplacement dans le Pacifique Sud.

Même en supériorité numérique à partir de la 67e minute et l’expulsion de Ryad Habbas, l’équipe locale n’a pas réussi à revenir dans le match, et a même encaissé trois buts après ce carton rouge. Chafik Gourichy (15e), Ibrahima Sylla (77e), Lucas Pignatone (82e) et Amine Groune (85e) ont tour à tour scoré. Dans l’histoire, une seule équipe néo-calédonienne a réussi l’exploit de remporter un match dans cette compétition : Magenta, en 2010, face à Dunkerque (1-1, 5-4 T.A.B.).

<iframe loading="lazy" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcaledofoot%2Fvideos%2F707986261336630%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="429" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Vous ne rêvez pas : si jamais l’envie vous prend, vous pouvez revisionner les 90 minutes de ce match au sommet.

Un carton sinon rien