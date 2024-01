L’OM à Thionville avec «  le couteau entre les dents, comme face à Lyon ou le PSG », promet Gattuso

Attention à la jurisprudence Andrézieux-Bouthéon, Carquefou, Canet Roussillon, Annecy…

Dimanche, l’OM de Gattuso retrouve la Coupe de France face l’US Thionville de Juli​en François, dix mois après la claque en quart de finale face à Annecy. Alors, forcément, les Olympiens arrivent méfiants à Saint-Symphorien, à l’image de Gennaro Gattuso : « Je connais l’histoire de l’an dernier et cette élimination contre Annecy après les victoires contre Rennes et Paris. Je sais que des joueurs avaient déjà acheté des billets pour la finale. C’est une erreur à ne plus reproduire, dès dimanche contre Thionville ». L’Italien s’attend à un match difficile, « contre une équipe qui marque beaucoup de buts et survole son championnat », mais ses troupes sont prêtes et se présenteront « le couteau entre les dents comme face à Lyon ou le PSG. »

Le champion du monde 2006 en a profité pour rappeler à sa direction qu’il n’avait pas été gâté pour Noël : « Je ne vais pas vous mentir, en ce moment, on a besoin d’un milieu de terrain supplémentaire. Après au niveau des attaquants et défenseurs, on peut s’adapter. Mais si on a un souci avec un de nos milieux, on sera en difficulté, car c’est le secteur où l’on est le plus juste numériquement ». L’Italien a toutefois confié qu’il comptait sur le jeune Bilel Nadir, à qui il devrait donner du temps de jeu.

Et François-Régis Mughe, il a séché la CAN pour rien ?

