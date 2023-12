« La saison de MLS la plus réussie », grâce à Lionel Messi selon le commissaire de la Ligue

Le Messie du championnat.

En marge de la finale de la MLS Cup entre Columbus Crew et Los Angeles FC, Don Garber, commissaire de la Ligue, a estimé que l’année 2023 était la « saison la plus réussie » de l’histoire. Celui qui qualifie Lionel Messi de « meilleur joueur qui ait jamais joué au football », se félicite de l’arrivée du champion du monde 2022 et de son influence positive pour le ballon rond américain. « On ne peut pas sous-estimer l’ampleur de sa décision de rejoindre la MLS », a-t-il avoué, sous le charme.

Tifo le représentant en super-héros aux côtés d’une ombre en forme de chèvre (pour « GOAT », le meilleur joueur de tous les temps), logo de l’Inter Miami modifié en son honneur, arbitrage parfois jugé favorable, Lionel Messi a mis la lumière sur la MLS qui le lui rend bien. « Les yeux du monde sont maintenant fixés sur la Major League Soccer », a même osé Don Garber. Il faut dire que la Ligue a battu un record de fréquentation au cours de la saison, avec près de 11 millions de spectateurs. Un succès qui est également symbolisé par le partenariat avec Apple : un accord de 10 ans d’une valeur de 2,5 milliards de dollars qui a permis la diffusion de tous les matchs de la MLS sur Apple TV.

Plus qu’une série de la marque à la pomme et Messi aura enfin tout débloquer du rêve américain.