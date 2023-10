L’Inter Miami modifie son écusson en l’honneur de Lionel Messi

Difficile de savoir quoi en penser…

Sacré lundi soir pour la huitième fois de sa carrière, Lionel Messi est plus que jamais le recordman du nombre de Ballons d’or remportés dans l’histoire du football. Les hommages se sont multipliés à la suite de ce sacre, malgré les polémiques qui l’entourent, notamment de la part de l’Inter Miami, actuel club de l’Argentin, qui a modifié son logo pour l’occasion.

L’habituel écusson du club s’est teinté de doré à la place du gris qui l’orne, et les deux hérons présents dessus se sont transformés en deux chèvres, référence au très célèbre terme de GOAT (Greatest Of All Time), qui signifie aussi chèvre en anglais. On vous laisse admirer la transformation.

Vite, qu’on renomme le dernier film de Miyazaki Le Garçon et la Chèvre !

Lionel Messi remporte le Ballon d’or pour la huitième fois !