La France se rapproche de la cinquième place à l’indice UEFA

Merci Lens et Toulouse.

Heureusement pour la France que Lens s’est offert Arsenal (2-1) dans la plus prestigieuse compétition européenne, et que Toulouse a fait le travail face aux Autrichiens du LASK Linz (1-0) en Ligue Europa jeudi dernier. Les défaites du Paris Saint-Germain à Newcastle (4-1), celle de Rennes (1-0) sur la pelouse de Villarreal, ou encore les matchs nul du LOSC aux Îles Féroé (0-0), et de l’Olympique de Marseille à Brighton (2-2) n’ont pas bien aidé. Au final, la France a tout de même un peu refait son retard par rapport aux Pays-Bas cette semaine.

L’écart est désormais de très exactement 1,669 points. Et pour rappel, la cinquième place à l’indice UEFA est importantissime en vue de la saison 2025-2026. Elle permettrait d’avoir quatre clubs directement qualifiés dans la nouvelle formule de la Ligue des champions. On ne demandera pas aux supporters du club de la capitale de soutenir l’écurie phocéenne, la moyenne chutera toute seule au fil des semaines. La raison : les Pays-Bas n’ont plus que quatre représentants dans les compétitions européennes, sur les cinq initialement engagés. Pour rappel, le PSV Eindhoven a été accroché à Séville (1-1) cette semaine, tout comme l’Ajax face à l’AEK Athènes (1-1), le Feyenoord s’est incliné à Madrid (3-2) et l’AZ Alkmaar a pris trois points face au Legia Varsovie (1-0).

La prochaine fois, si on pouvait éviter de manquer la dernière passe…