La FFF va former des entraîneurs en… Arabie saoudite

« Faire rayonner la France à l’international. »

Comme révélé par RMC Sport, la FFF et la Fédération saoudienne de football (SAFF) vont devenir partenaires. En effet, un accord d’une durée de 3 ans a discrètement été signé ce mardi entre les deux parties, afin que la 3F puisse « exporter son savoir-faire » chez les Saoud. Concrètement, la Fédération française va former des entraîneurs en Arabie saoudite via sa DTN et accompagner la création d’un « Centre de recherche du football ». Préparateurs physiques, entraîneurs des gardiens, entraîneurs pro, tout devrait y passer.

Philippe Diallo et Yasser Al-Misehal, son homologue, se disent tous les deux « heureux » de cette future coopération florissante. « Ce partenariat vient concrétiser notre excellente relation avec la FFF. Nous nous réjouissons de l’impact positif que cet accord aura sur le développement du football saoudien, renforçant davantage notre présence sur la scène internationale, et accentuant la forte attache qui lie le football saoudien et français », aurait lâché Al-Misehal, toujours d’après RMC Sport.

On n’arrête pas le progrès.

Revivez la démonstration du XV de France face à la Namibie (96-0)