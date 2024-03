Kylian Mbappé s’amuse encore en conférence de presse mais donne quand même une petite info

Il est revenu, il a revu, il a encore vaincu.

Décidément, Kylian Mbappé apprécie les conférences de presse. Même si sa présence s’y fait rare, le capitaine de l’équipe de France ne semble jamais mal à l’aise devant les micros, encore moins lorsqu’il sait très bien sur quoi il va être interrogé. Concentré sur l’opportunité de réaliser le triplé avec le Paris Saint-Germain, il s’est refusé à tout commentaire sur son avenir, « désolé de décevoir, mais je n’ai rien de croustillant à annoncer », avant de préciser : « Le jour où j’aurai quelque chose à annoncer, je viendrai ». Alors que le suspense concernant son futur club est assez relatif, il s’est même permis de gentiment se moquer des journalistes présents en rappelant qu’il n’avait pas encore eu de réponse concernant une potentielle autorisation pour participer aux JO de la part de son employeur, le PSG, qui ne devrait vraisemblablement plus l’être au moment des Jeux.

S’il a concédé prendre « plus de recul sur les situations » il a réaffirmé son détachement vis-à-vis des rumeurs le concernant. « Ce qu’il se passe en dehors, on s’en fout, a-t-il assuré. […] On a vu tout ce qu’il s’est passé ces dernières semaines, j’ai gardé mon objectif d’être performant, je l’ai été dans les matchs qui comptent, et ça reste mon objectif. Ce qu’il se passe en dehors, c’est en dehors. Je ne suis pas responsable des dires ou des pensées des gens ». Surtout, moins d’une semaine après avoir inscrit un superbe triplé à Montpellier, ne lui demandez pas s’il est perturbé par quoi que ce soit où il vous renverra dans les cordes : « J’ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? ». Pas rancunier, il a tout de même glissé une petite info au parterre de journalistes présents, toujours par rapport à son prochain club, avouant à demi-mots que l’on en saura plus avant la mi-juin donc. « Je serai concentré sur l’équipe de France quand viendra l’Euro. Je pense que ce sera réglé d’ici là. »

Un petit pourboire.

