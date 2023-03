Les Aiglons ne semblent pas près d’être liés aux Reds Devils.

Jim Ratcliffe ne compte pas racheter Manchester United au prix souhaité par les Glazer. En effet, le milliardaire britannique a déclaré au Telegraph qu’il ne souhaite pas dépenser un montant qu’il juge « stupide ». Il explique au quotidien son ressenti vis-à-vis d’un possible rachat du club anglais : « Comment estimez-vous la valeur d’une peinture ? Comment estimez-vous la valeur d’une maison ? Ce n’est pas lié au coût de la construction ou de la réalisation. […] Je ne veux pas dépenser une somme que je pourrais regretter par la suite. » Il a par ailleurs affirmé que son envie de devenir propriétaire du club de Manchester est « purement » liée au succès qu’il pourrait avoir avec ce club.

How much is too much for a billionaire Manchester United fan?

Ineos founder wants to win things at his boyhood club but will not let emotion sucker him into doing something he will regret.#TelegraphFootball | #MUFC

— Telegraph Football (@TeleFootball) March 20, 2023