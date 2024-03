Nice pourrait envoyer Manchester United en Ligue Europa Conférence

Un obstacle inattendu pour les Niçois dans la course à l’Europe.

Tous deux en lice pour les places européennes en Premier League et en Ligue 1, Manchester United et l’OGC Nice ne sont a priori pas concurrents directs. Mais le règlement de l’UEFA sur la multipropriété pourrait le faire par la force des choses. Déjà propriétaire du Gym, Ineos a acquis 27,7% des Red Devils en février dernier. Or, les règles de l’instance sont formelles : deux clubs appartenant à un même actionnaire ne peuvent pas disputer la même Coupe d’Europe. L’année passée, cela n’avait pourtant pas empêché le TFC de disputer la Ligue Europa aux côtés de l’AC Milan. Mais selon une source interne de l’UEFA citée par le Sun, l’interdiction reste d’actualité : « Manchester United et Nice ne peuvent pas jouer dans la même compétition. Ils pourraient jouer dans différentes compétitions, car il n’y a plus de reversement entre les compétitions. »

Si les deux équipes venaient à se qualifier pour la Ligue Europa, seule la mieux classée dans son championnat y participerait, et l’autre serait reversée en Ligue Europa Conférence. Les Mancuniens sont à la traîne sur leurs nouveaux rivaux niçois : ils sont 6e de Premier League, alors que les Aiglons occupent la 5e place de la Ligue 1. Si les deux clubs terminaient à la même place, Manchester United serait gagnant grâce à la 1re place des Anglais au classement UEFA.

Depuis cette info, on n’a jamais vu autant de supporters de Tottenham sur la promenade des Anglais.

