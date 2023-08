Strasbourg et Bellegarde se paient Toulouse

Strasbourg 2-0 Toulouse

Buts : Emegha (52e), Bellegarde (89e)

Bellegarde à vous !

La Meinau était à guichets fermés pour le 28e match consécutif ce dimanche, et le Racing l’a bien rendu à son public en s’imposant pour la deuxième fois de la saison à domicile. Après Lyon, Toulouse est tombé à son tour en Alsace (2-0). Le premier acte, riche en fautes (seize) ou en erreurs techniques et avare en occasions franches, ne restera pas dans les annales. Si le Téfécé a signé une entame intéressante, Guillaume Restes a dû se montrer vigilant pour repousser la tête d’Emanuel Emegha (16e). Matz Sels s’est aussi distingué en remportant son duel avec Aboukhlal, qui avait échappé à la vigilance de l’arrière-garde bleue (39e).

Doublement décisif lors de la première journée avec un but et une passe décisive, Jean-Ricner Bellegarde a encore débloqué la situation : après un crochet sur Desler, le numéro 17 a déposé un centre parfait sur la tête d’Emegha, auteur de son premier but en Ligue 1 (1-0, 52e). Costa a réalisé un excellent retour dans les pieds de Lebo Mothiba (79e), mais le Racing a plié l’affaire par l’inévitable Bellegarde dans le money time malgré l’ire des Toulousains à l’égard de l’arbitre Benoît Bastien qui les avait gênés au départ de l’action (2-0, 89e). Mothiba a vendangé deux énormes occasions dans le temps additionnel (90e+7), sans conséquence. Premier clean-sheet et deuxième victoire en trois journées pour le Racing, provisoirement cinquième. Un début de saison bien meilleur que l’an passé, où le RCSA ne totalisait que cinq points après… neuf matchs joués.

Qui vivra Vieira.

Strasbourg (3-4-3) : Sels – Nyamsi, Sylla, Perrin – Delaine (Senaya, 90e+3), Deminguet (Sissoko, 65e), Doukouré (Prcić, 90e+3), Guilbert – Diarra (Gameiro, 90e+2), Emegha (Mothiba, 78e), Bellegarde. Entraîneur : Patrick Vieira.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Suazo, Nicolaisen, Costa, Desler (Diarra, 82e) – Genreau (Magri, 69e), Schmidt (Casseres, 69e), Sierro (Gelabert, 82e) – Begraoui (Chaïbi, 54e), Dallinga, Aboukhlal. Entraîneur : Carles Martinez Novell.

