Immigration : Gary Lineker défie le gouvernement britannique

Aussi fort devant le but que dans ses paroles.

Par le biais de plusieurs décrets, le gouvernement britannique prévoit de lancer différentes opérations d’expulsion de migrants illégaux. Une politique défendue par des députés conservateurs, comme Suella Beverman, et même le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick. De quoi attiser la colère de Gary Lineker, qui s’est farouchement exprimé sur les réseaux sociaux : « C’est une politique incommensurablement cruelle, dirigée contre les personnes les plus vulnérables, et dans un langage qui n’est pas différent de celui utilisé par l’Allemagne des 1930. »

Saluée par l’opinion publique, la sortie de la légende anglaise n’a, à l’inverse, pas fait plaisir dans les hautes sphères. Consultant pour la BBC – télévision nationale -, Lineker aurait en effet agacé les dirigeants de Downing Street, qui prévoient d’ailleurs de rencontrer l’intéressé, à en croire le Belfast Telegraph. Grant Shapps, secrétaire d’État à l’Énergie, a ainsi déclaré : « En tant que juif, je n’ai pas besoin que Lineker me donne des leçons sur l’Allemagne et les années 1930. »

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Pas sûr que ça s’arrête là.

