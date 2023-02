« Il y a Philippe Montanier sur le banc de touche du TFC et il y a Gilbert à la VAR »

Sous les sunlights d’Auguste-Delaune.

En déplacement à Reims ce dimanche, Toulouse est reparti avec une large défaite (3-0) face à la belle armada de Will Still. Le Téfécé n’a jamais su se relever de son début de match raté avec deux buts encaissés dans les dix première minutes. Invité à s’exprimer au micro de Prime Video après cette déroute, le coach des Violets Philippe Montanier a évoqué l’arbitrage de la rencontre (et notamment le contact litigieux entre Anthony Rouault et Junya Ito sur le premier but du Stade de Reims, inscrit par l’international japonais) avec une formule assez sarcastique : « La VAR ne juge rien, en général. C’est comme ça, il y a Philippe Montanier sur le banc de touche du Toulouse FC et il y a un peu Gilbert (Montagné) à la VAR. »

Il est bon, il est bon 😅 pic.twitter.com/KYWqv8bUOX — James (@micropointe_) February 26, 2023

Au-delà de l’ironie de cette déclaration jouant sur la cécité du célèbre chanteur français, l’entraineur de 58 ans n’a pas fui ses responsabilités et a reconnu la supériorité des Rémois sur ce match : « J’ai vu des petites erreurs de notre part, de la part de l’arbitre. Mais ce n’est pas la faute de l’arbitre si on a perdu. On a vraiment perdu parce qu’on n’a pas été bons et que Reims a été bon. » Les Toulousains ont maintenant rendez-vous avec Rodez (Ligue 2), qu’ils recevront ce mercredi au Stadium pour une place en demi-finale de la Coupe de France.

Un coach plus inspiré devant les micros que sur son banc, ce week-end.

