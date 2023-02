Reims sabre Toulouse

Reims 3-0 Toulouse

Buts : Ito (4e), Munetsi (7e) et Abdelhamid (68e)

Comment dit-on football champagne, en japonais ?

Porté par un Junya Ito exceptionnel, le Stade de Reims a fait chuter Toulouse grâce à une entame de match parfaite (3-0). Dès sa première accélération, Ito transperce la défense toulousaine plein axe pour venir ouvrir le score de près malgré les protestations de Philippe Montanier (1-0, 4e). Dans la foulée, le Japonais décale parfaitement Munetsi, qui décoche un pétard dans la lucarne de Dupé : barre rentrante (2-0, 7e). Douché, le Téfécé tente de redresser la tête. Mais la main de Diouf est ferme face à la tentative de Dallinga (12e), puis le portier rémois se couche bien sur la tête de Nicolaisen (34e). Alors que Montanier s’éclipse un instant calmer son énervement au vestiaire, Dallina écrase trop (39e) puis voit Dupé s’interposer devant Flips après un nouveau numéro d’Ito (40e).

Le dernier rempart violet tient toujours bon après le repos pour repousser un tir croisé de Balogun (49e), avant d’être sauvé par son poteau sur une déviation à bout portant de Munetsi alors qu’Ito avait merveilleusement lancé Balogun au départ (53e). Van den Boomen envoie ensuite un incroyable coup franc lointain sur le montant (60e), mais Reims se met à l’abri sur corner avec Ito à la baguette et Abdelhamid au coup de casque (3-0, 68e). Toulouse n’y est plus et s’ouvre devant Van Bergen, mais Balogun bute encore sur Dupé (70e). En manque total de réussite, l’Anglais n’accroche enfin que l’extérieur du montant (80e) pendant que Delaune hurle son plaisir.

Vous vous rappelez quand les Rémois pouvaient encore parfois perdre des matchs ?

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Keita (Busi, 88e), Abdelhamid, De Smet – Munetsi (Cajuste, 78e), Matusiwa – Ito (Sierhuis, 88e), Lopy, Flips (Van Bergen, 63e) – Balogun (Maolida, 88e). Entraîneur : Will Still.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Van den Boomen (Genreau, 75e), Spierings, Dejaegere (Birmančević, 66e) – Aboukhlal (Onaiwu, 75e), Dallinga (Hamulic, 66e), Ratão (Chaïbi, 23e). Entraîneur : Philippe Montanier.