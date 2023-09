Haaland : « Je rêve d’une participation à un Euro ou un Mondial. De là à imaginer gagner… »

Le Cyborg a encore faim.

C’est bien connu, l’appétit vient en mangeant. Et il faut croire que le triplé historique remporté avec Manchester City la saison dernière n’a pas rassasié Erling Haaland. Bien au contraire. Après avoir fait le show en club, l’attaquant norvégien a assuré qu’il souhaitait aussi soulever des montagnes sous le maillot de la sélection. « Ah oui, bien sûr, je rêve d’accomplir de grandes choses avec ma sélection. On est un petit pays d’à peine 5,5 millions d’habitants, donc ce n’est pas simple. Mais je rêve d’une participation à un Euro ou une Coupe du monde. De là à imaginer gagner… Ce n’est pas impossible, mais bon… », a balancé Haaland dans les colonnes de France Football.

« Pour l’heure, on en est avant tout à se battre pour simplement se qualifier et c’est là mon objectif. D’abord, une qualification dans un grand tournoi ; ensuite, on pourra rêver à des choses plus grandes. C’est un challenge immense et j’aime les challenges. Après tout, c’était déjà un sacré défi d’arriver l’été dernier à Manchester City et de faire le triplé dès la première saison. » Assis dans l’amphithéâtre de la salle de presse du centre d’entraînement des Skyblues au moment de l’interview, Haaland est revenu sur de nombreux sujets comme le Ballon d’Or : « oui, je crois que j’ai une chance cette année », sa connexion incroyable avec Kevin De Bruyne : « on se trouve très bien, on pense de la même façon, il n’y a pas qu’avec lui que j’ai une bonne relation technique », ou encore Pep Guardiola.

Prochain rendez-vous pour Haaland ? Norvège (3e, 4 points) – Géorgie (4e, 4 points) pour le compte de la 6e journée des qualifications à l’Euro 2024. Victoire impérative pour le Cyborg.

