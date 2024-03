Gérald Baticle débouté aux prud’hommes

Au moins un terrain où Angers gagne.

Après un match nul à Valenciennes et une claque à domicile contre Amiens (1-3), le SCO Angers vient de signer une victoire importante, mais qui ne lui permettra pas de distancer Saint-Étienne et Laval au classement. Et pour cause : c’est un succès judiciaire que vient d’obtenir Angers devant le conseil de prud’hommes, dans un litige avec son ancien entraîneur Gérald Baticle (2021-2022). L’actuel sélectionneur adjoint des Espoirs réclamait 2,7 millions d’euros au SCO pour son licenciement de décembre 2022, qu’il estime abusif.

Une somme comprenant son salaire, des dommages et intérêts et une indemnité pour préjudice moral. Mais Gérald Baticle a été débouté par l’instance, selon Ouest-France. Pour se défendre, le SCO avait listé plusieurs points dont un départ en vacances non autorisé le 14 novembre 2022, un manquement à l’engagement de s’abstenir de tout commentaire négatif sur les choix du club ou encore une absence de courtoisie et de disponibilité envers les supporters, les prestataires et les partenaires.

Le technicien a fait ce que ses joueurs ne faisaient plus : un appel.

