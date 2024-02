François-Régis Mughe quitte l’OM

François-Régis Mughe a bien fait de ne pas vouloir se rendre à la CAN…

Au début du mois, l’ailier camerounais avait refusé la convocation de Rigobert Song, alors qu’il ne compte aucune sélection avec le Cameroun. La raison ? Il souhaitait s’imposer à Marseille et montrer à Gennaro Gattuso qu’il pouvait avoir sa place dans l’effectif phocéen. C’est raté, puisque Mughe est finalement prêté sans option d’achat à Dunkerque, actuel 18e de Ligue 2.

L’attaquant de 19 ans compte seulement neuf apparitions en Ligue 1 avec le groupe professionnel olympien pour seulement un but marqué. Passé pro en juillet 2023, alors que plusieurs clubs de Ligue 2, dont Saint-Étienne et Angers, s’intéressaient à lui, le Camerounais va tenter d’aider Dunkerque à aller chercher son maintien au deuxième échelon et, accessoirement, gagner du temps de jeu pour progresser et revenir à l’OM l’été prochain.

Le soleil du Sud va sans doute un peu lui manquer.

