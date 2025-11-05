Hansi Flick pourrait quitter le Barça plus tôt que prévu

Flick en a marre des patrouilles.

Il vient tout juste de lancer sa deuxième saison sur le banc du Barça, mais Hansi Flick en aurait déjà sa claque. Après un premier exercice très réussi avec un triplé sur la scène nationale, le coach allemand aurait fait part de sa volonté de quitter le club à l’issue de cette cuvée 2025-2026, selon le média espagnol ABC.

🔵#EXCLUSIVA Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado» ✍️ Informa Salvador Sostres https://t.co/InhJ8lTrRS — ABC.es (@abc_es) November 4, 2025

Et ce, malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2027 signée en mai dernier. Les récentes défaites lors du Clásico (2-1), face à Séville (4-1) ou encore contre le PSG en Ligue des champions (1-2), ont suffi pour semer le doute dans la tête de celui qui clamait encore son amour pour le Barça il y a quelques semaines.

Lamine Yamal, pacha perché

Toujours selon ABC, Flick serait exaspéré par le manque de soutien que lui apporte la direction catalane. Ce qui irriterait par-dessus tout l’ancien Bavarois, c’est la gestion du cas Lamine Yamal, dont le club tolèrerait toutes sortes d’excentricités.

Un exemple ? L’ailier espagnol bénéficierait de plusieurs avantages, comme le fait d’être le seul joueur à se faire servir à table lors des buffets en déplacements, pendant que tous les autres joueurs prennent leurs petites jambes pour se faire leurs propres assiettes. Selon les médias espagnols, Joan Laporta aurait tenu à rassurer tout le monde face à ces bruits de couloir, assurant que Flick était bien là où il était.

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour le jeune joueur le plus cher du marché.

