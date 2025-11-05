S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Hansi Flick pourrait quitter le Barça plus tôt que prévu

KM
Hansi Flick pourrait quitter le Barça plus tôt que prévu

Flick en a marre des patrouilles.

Il vient tout juste de lancer sa deuxième saison sur le banc du Barça, mais Hansi Flick en aurait déjà sa claque. Après un premier exercice très réussi avec un triplé sur la scène nationale, le coach allemand aurait fait part de sa volonté de quitter le club à l’issue de cette cuvée 2025-2026, selon le média espagnol ABC. 

Et ce, malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2027 signée en mai dernier. Les récentes défaites lors du Clásico (2-1), face à Séville (4-1) ou encore contre le PSG en Ligue des champions (1-2), ont suffi pour semer le doute dans la tête de celui qui clamait encore son amour pour le Barça il y a quelques semaines.

Lamine Yamal, pacha perché

Toujours selon ABC, Flick serait exaspéré par le manque de soutien que lui apporte la direction catalane. Ce qui irriterait par-dessus tout l’ancien Bavarois, c’est la gestion du cas Lamine Yamal, dont le club tolèrerait toutes sortes d’excentricités.

Un exemple ? L’ailier espagnol bénéficierait de plusieurs avantages, comme le fait d’être le seul joueur à se faire servir à table lors des buffets en déplacements, pendant que tous les autres joueurs prennent leurs petites jambes pour se faire leurs propres assiettes. Selon les médias espagnols, Joan Laporta aurait tenu à rassurer tout le monde face à ces bruits de couloir, assurant que Flick était bien là où il était.

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour le jeune joueur le plus cher du marché.

Savez-vous qui est le jeune joueur le plus cher au monde ?

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
19

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!