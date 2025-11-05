S’abonner au mag

Savez-vous qui est le jeune joueur le plus cher au monde ?

KM
Un montant t’as peur.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a listé les moins de 20 ans les plus chers. Sans surprise, le classement est largement dominé par Lamine Yamal et sa valeur évaluée à 350 millions d’euros. L’Espagnol de 18 ans devance son premier poursuivant Estevão, de 232 millions d’euros (118 millions d’euros) et son partenaire Pau Caubarsi dont la valeur est estimée à 113 millions d’euros.

Warren Zaïre Emery, premier français

Du côté de nos tricolores, Warren Zaïre Emery et ses 19 ans maintiennent leurs cotes en se pointant à la 5e position avec une valeur de 92 millions d’euros. Il faut remonter à la 15e place pour trouver le deuxième Bleuet, son partenaire Senny Mayulu de plus en plus en vu avec le Paris Saint-Germain en ce début de saison. Le titi parisien est évaluée à 51 millions d’euros, suivi de très près par Leny Yoro et Eli Junior Kroupi, respectivement estimés à 50 et 49 millions d’euros.

Et dire que à eux quatre ils n’atteignent toujours pas Yamal…

KM

