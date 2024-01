FA Cup : Tottenham élimine Burnley et passe en 16es de finale

Tottenham 1-0 Burnley

But : Porro (78e)

Un match nul à domicile ?

Non, jamais ! Alternant victoires et défaites à la maison depuis avril 2023, Tottenham a été un temps malmené pour finalement réussir à s’imposer contre Burnley ce vendredi soir lors du troisième tour de FA Cup : bien que dominateurs, les locaux ont cru concéder un 0-0 décevant qui les aurait obliger à rejouer la rencontre à l’extérieur… jusqu’à la 78e minute, Porro délivrant enfin les siens d’un tir sublime. Pourtant, les Spurs semblaient avoir les armes pour faire la différence plus tôt et ont notamment monopolisé la balle près de 70% du temps.

Sauf que Richarlison, pour ne citer que lui, n’a pas trouvé le cadre. Les visiteurs, quant à eux, ont longtemps su se montrer assez solides pour résister à leurs adversaire et même assez dangereux pour les faire (un peu) trembler : Amdouni était par exemple en position parfaite pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu, mais sa frappe a terminé en tribunes. Puis, le Suisse a ensuite loupé l’égalisation dans le temps additionnel d’un geste acrobatique raté et passant à côté. Reste que ce succès n’est pas immérité, et récompense la meilleure des deux équipes.

Tout ça, sans Lloris…

Tottenham (4-2-3-1) : Vicaro – Porro, Emerson, Davies, Udogie – Skipp (Höjbjerg, 77e), Bentancur (Donley, 83e) – Celso (Salvatierra, 59e), Kulusevski, Johnson (Sessegnon, 83e) – Richarlison (Scarlett, 83e). Entraîneur : Postecoglou.

Burnley (4-4-2) : Muric – O’Shea, Taylor (Al-Dakhil, 67e), Delcroix, Vitinho – Odobert (Brownhill, 58e), Zaroury (Trésor, 67e), Ramsey (Redmond, 67e), Cullen – Foster (Larsen, 46e), Amdouni. Entraîneur : Kompany.

Son, Maddison et Tottenham s'amusent avec Burnley