Euro Espoirs : l’Espagne vient à bout de la Croatie et se qualifie pour les quarts de finale

Espagne 1-0 Croatie

But : Ruiz (1re) pour la Rojita

Il ne fallait pas arriver en retard.

Pour cette deuxième journée de l’Euro Espoirs dans le groupe B, l’Espagne rencontre la Croatie dans un match déterminant pour les deux équipes. Au coup de sifflet final, c’est l’Espagne, avec ses deux victoires en deux matchs, qui réussit à se qualifier pour les quarts de finale, tandis que son adversaire du soir est déjà éliminé de la compétition.

L’entame de match a été menée tambour battant, pour les Espagnols. Aussitôt le match démarré, Abel Ruiz est venu doucher les espoirs croates en ouvrant le score dès la vingtième seconde de jeu d’un plat du pied clinique (1-0, 1re). Les Espagnols ont outrageusement dominé l’ensemble de cette première mi-temps en multipliant les situations devant le but de Dominik Kotarski, sans toutefois parvenir à faire le break. Les Croates, eux, n’ont jamais vraiment réussi à inquiéter la défense ibérique.

La seconde période a, en revanche, été beaucoup plus équilibrée. Contrairement aux 45 premières minutes, les Croates ont réussi à mieux tenir le ballon et à se procurer quelques occasions. À l’image de Matija Frigan, qui a vu son tir repoussé par le portier espagnol et n’a ensuite pas réussi à récupérer le cuir renvoyé par Arnau Tenas (88e). Les Espagnols, moins dominateurs qu’en première période, se sont toutefois illustrés : Ander Barrenetxea aurait par exemple pu donner une longueur d’avance supplémentaire à la Rojita, sauf que le portier croate en a décidé autrement (90+3e).

Rendez-vous dans trois jours pour le choc entre l’Espagne et l’Ukraine, qui désignera le premier de ce groupe B.

Espagne (4-3-3) : Tenas – Miranda, Pacheco, Paredes, Gomez – Blanco (Barrenetxea, 90+1e), Sancet (Veiga, 62e), Baena (Camello, 73e) – Gomez, Ruiz (Oroz, 74e), Rodri (Gila, 90+1e). Sélectionneur : Santiago Denia.

Croatie (4-5-1) : Kotarski – Sigur, Franjic (Galesic, 80e), Perkovic, Krizmanic (Colina, 73e) – Sego (Stojkovic, 46e), Baturina, Bulat, Prsir (Palaversa, 73e), Frigan – Beljo (Kacavenda, 46e). Sélectionneur : Dragan Skocic.

