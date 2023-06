Pronostic Espagne Croatie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Espagne décroche son ticket pour les quarts face à la Croatie

Victorieuse à 5 reprises de l’Euro, l’Espagne fait partie des grands favoris pour le titre cette année. En 2021, la Rojita s’était hissée en demi-finale mais avait été battue par le Portugal. Pour se qualifier pour cet Euro, la sélection espagnole a réalisé un sans-faute lors des éliminatoires avec 8 victoires en autant de rencontres. Depuis sa qualification pour cet Euro, la Rojita a disputé de nombreux matchs amicaux où elle a confirmé son excellente dynamique. Lors des 37 dernières rencontres disputées par l’Espagne, elle ne s’est inclinée qu’à 2 reprises face au Portugal en demi-finale de l’Euro 2021 et en phase de groupe de l’Euro 2019 face à l’Italie. Pour son entrée en lice dans ce championnat d’Europe, la Rojita a livré une superbe prestation face à la Roumanie avec une large victoire à la clé (3-0). Lors de cette rencontre, les Espagnols ont fait admirer leur qualité collective pour surclasser la sélection roumaine. Au final, le score est même flatteur pour la Roumanie qui a subi les vagues espagnoles. Capitaine de cette équipe, l’attaquant de Braga, Abel Ruiz a raté plusieurs grosses opportunités. En revanche, les Rodri, Baena, ou Sancet ont brillé.

En face, la Croatie a fini en seconde position de son groupe des éliminatoires derrière la Norvège. Contrainte de disputer un barrage, la sélection au Damier s’est imposée face au Danemark au terme d’une double confrontation très intense avec une qualification lors des tirs aux buts. Auteur d’une campagne de matchs amicaux intéressante, la Croatie avait notamment dominé l’Angleterre (1-2) pour sa dernière rencontre de préparation. En revanche, les Croates ont très mal lancé leur championnat d’Europe en s’inclinant face à l’Ukraine (2-0) et affrontent lors de cette seconde journée le grand favori de la poule, l’Espagne. Dans cette sélection, on retrouve le meneur de jeu Baturina du Dynamo Zagreb, ou l’attaquant Beljo d’Augsbourg. Impressionnante lors de sa première rencontre face à la Roumanie, l’Espagne devrait enchaîner face à la Croatie et décrocher ainsi sa place pour les quarts de finale.

