Abel Ruiz marque le but de la semaine avec Gérone

En espagnol, on appelle ça un bombazo.

Gérone s’est fait plaisir sur sa pelouse jeudi soir. Le troisième de la dernière saison de Liga a atomisé Osasuna dans un festival de golazos (4-0) pour s’offrir sa première victoire de la saison. Mais si les buts de Bryan Gil et de Viktor Tsygankov étaient assez délicieux, le chef-d’œuvre de la soirée reste le zapatazo d’Abel Ruiz.

Le buteur espagnol, qui a débarqué en Catalogne cet été en provenance de Braga, a envoyé un missile sur demi-volée après une remise fantastique « del pecho » de Yangel Herrera. Ruiz, qui a récupéré le numéro 9 des Gironistes après le départ d’Artem Dovbyk et qui vient de gagner l’or aux Jeux olympiques avec la Rojita, marque ainsi son premier but de la saison de la plus belle des manières.

¡¡CANDIDATAZO AL GOLAZO DE LA SEMANA!! Asistencia DE PECHO de Yangel Herrera y ESPECTACULAR derechazo de Abel Ruiz para plasmar el tercero de Girona en la goleada 4-0 a Osasuna por #LaLiga.pic.twitter.com/J8X6TZarKe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2024

En tout cas, Gérone reste toujours aussi sexy à voir jouer.