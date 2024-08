Pronostic Girona Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona lance sa saison face à Osasuna

Girona sort d’un incroyable exercice au cours duquel il a fini en 3e position du championnat. Lors de cette saison, les Catalans ont terminé derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, mais devant des équipes comme l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Cette réussite a attisé les convoitises, puisque plusieurs joueurs ont quitté le club cet été, comme Savio, Couto, Garcia ou Dovbyk. Pour compenser ces départs, la formation catalane a misé sur Van den Beek, Gil, Ruiz, ou Romeu, de retour au club. Après un bon nul initial contre le Betis à Séville (1-1), Girona a lourdement perdu chez l’Atlético de Madrid (3-0). En difficulté, la formation catalane doit se ressaisir pour son premier match à domicile.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Osasuna évolue depuis plusieurs saisons en Liga et est même parvenu à atteindre la finale de la Copa del Rey il y a 2 saisons. L’an passé, le club basque a fini en 11e position avec plus de 12 points sur le premier relégable, Cadix. Cependant, l’équipe basée à Pampelune aimerait passer un cap pour pouvoir rejouer les places européennes. Pour lancer ce nouvel exercice, Osasuna a été tenu en échec chez le promu Leganés (1-1) avant de s’imposer contre Majorque (1-0). A priori deux équipes qui pourraient jouer le maintien. Révélation de la saison dernière, Budimir est resté au club. Auteur de 17 buts l’an passé, le Croate est l’homme fort du club basque mais il n’a pas encore fait trembler les filets. À domicile, Girona devrait se reprendre et prendre le dessus sur Osasuna. Un nouveau match avec moins de 3 buts est possible.

► Le pari « Victoire Girona » est coté à 1,65 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 165€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,84 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 184€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Girona – Osasuna

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Girona – Osasuna sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Girona – Osasuna avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Girona Osasuna détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Benzema marque pour sa dernière, Osasuna se qualifie en Ligue Europa Conférence