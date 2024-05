Deschamps défend la forme de Kylian Mbappé

Capitaine pas abandonné.

L’Euro 2024 approche à grands pas, les joueurs sont arrivés à Clairefontaine ce mercredi, l’occasion de donner la première conférence de presse de la compétition. Didier Deschamps s’est présenté face aux journalistes et le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas pu échapper au thème central de ces dernières semaines : Kylian Mbappé. Concernant les questions sur son avenir ou sa présentation au Real Madrid, Didier Deschamps a été très direct : « Cela ne dépend pas de moi. Ils décideront quand ce sera le moment d’officialiser. Dans la mesure du possible, je m’adapterai par rapport au collectif et à l’équipe de France ».

D’après le boss tricolore, le futur ex-joueur du PSG aura aussi pour mission d’assumer le leadership après les retraites internationales de Varane et de Lloris. Interrogé sur la supposée méforme de son capitaine, Deschamps a préféré ironiser : « Ah vous le trouvez en méforme ? Il a juste mis 44 buts dans la saison, c’est vrai qu’il aurait pu faire mieux.. » En tout cas, pas d’inquiétude concernant son implication dans le groupe : « Il y a ce qu’il se passe en club, mais le contexte en équipe de France est différent. Kylian s’est toujours inscrit dans un projet collectif. »

Pas un mot cependant sur la tenue de Jules Koundé.

