Endrick pète les plombs, mais échappe au carton

Ce n’est pas toujours facile d’être déjà surveillé de tous à 17 ans.

Prétendant au titre avec Palmeiras, Endrick n’est pas passé loin de la correctionnelle face à Fortaleza, dimanche soir. Celui qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Seleção lors de la dernière trêve internationale a bénéficié de la mansuétude de l’arbitre, après un geste d’énervement, pour terminer une rencontre hyper importante pour son équipe, qui lutte actuellement pour le titre national. Serré d’un peu trop près par son défenseur, le jeune crack qui sera au Real dès l’été prochain s’est retourné avant d’adresser un bon coup de poing à son adversaire, qui n’a pas manqué de rester au sol de longues secondes, espérant un rouge qui ne viendra jamais. Premier ex aequo avec Flamengo, et avec un point d’avance sur Botafogo, à trois journées de la fin, Palmeiras n’a pas vraiment le droit à l’erreur, et le nul concédé dimanche soir ne fait pas ses affaires.

Jogadores do Fortaleza pediram a expulsão de Endrick nesse lance com Titi, defensor da equipe da casa pic.twitter.com/FdzCP6J4SC — ge (@geglobo) November 26, 2023

En attendant, on n’a jamais vu Warren Zaïre-Emery s’énerver de la sorte. Alors c’est qui le meilleur 2006, hein ?

John Textor crie à la corruption après une défaite folle de Botafogo