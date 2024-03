La FFF a récemment défini un « cadre » concernant la pratique du ramadan au sein de ses sélections : « Aucune règle spécifique modifiant l’organisation collective des stages et des matchs des équipes n’est prise en lien avec une pratique religieuse. » Une décision qui a eu pour conséquence de pousser le jeune de l’OL Mahamadou Diawara à renoncer au rassemblement avec la sélection U19, refusant de mettre de côté sa religion.

Une situation insoutenable pour Demba Ba, qui dénonce ce vendredi « une chasse aux musulmans » sur son compte X (ex-Twitter), cette fois en réaction aux mesures prises par plusieurs clubs pro de rentrer dans ce cadre.

L’actuel conseiller sportif de l’US Dunkerque avait déjà pris position sur ce sujet-là à plusieurs reprises, dont mercredi en réaction aux mesures prises par la FFF. « Que tu leur refuses des facilités dans le style de vie qu’ils ont choisi à la rigueur je peux l’entendre, mais là non… tu veux lui interdire d’être musulman, écrivait-il mercredi. Car qu’on le veuille ou non, c’est une partie de leur identité que l’on essaye d’effacer ! Vous êtes-vous déjà imaginé l’impact positif que les joueurs pourraient avoir dans leurs performances et vis-à-vis de leurs entraîneurs et supérieur hiérarchique, s’ils étaient accompagnés dans leurs démarches plutôt que de les condamner. Le football a encore beaucoup de choses à apprendre dans le management humain. »

