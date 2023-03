Disney + va diffuser une série dédiée à l’équipe féminine d’Australie

Tant que ce n’est pas du She Hulk.

Dans la lignée des productions lancées par Netflix, les séries en immersion dans l’univers du sport se multiplient depuis quelques années. Une nouvelle production de ce type va ainsi être diffusée sur Disney +, comme la plateforme l’a annoncé ce mercredi. Intitulée Matildas : The World At Our Feed, cette série a pour but de dévoiler les coulisses de la préparation de l’équipe féminine australienne pour la prochaine Coupe du monde, conjointement organisée avec la Nouvelle-Zélande.

The countdown is on! ⚽️ Disney+ Original Australian series Matildas: The World At Our Feet kicks off on April 26 on @DisneyPlus #MatildasOnDisneyPlus #WeAreMatildas #DisneyPlushttps://t.co/IdshNWUfiY — CommBank Matildas (@TheMatildas) March 7, 2023

Une initiative saluée par Sam Kerr, la capitaine des Matildas : « Ce fut une expérience incroyable de partager nos voyages avec Disney +, à la fois sur le terrain et en dehors, et j’ai hâte que le monde voie notre véritable amour, notre dévouement et notre passion pour le jeu et notre pays. »

Divisée en six épisodes, la série sera disponible à partir du 26 avril prochain.

