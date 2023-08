Dion Lopy quitte le Stade de Reims et file en Espagne

Reims-Almería, acte II.

Arrivé au Stade de Reims en 2020, où il a fait ses débuts en pro un an plus tard, Dion Lopy quitte la Marne pour changer drastiquement de climat. L’international sénégalais rejoint Almería, qui s’est sauvé en Liga lors de la dernière journée la saison passée. Une belle vente pour les Rouge et Blanc qui devraient toucher huit millions d’euros dans la transaction, et éventuellement plus tard d’autres bonus, montant jusqu’à deux millions d’euros. Ils ont aussi réussi à placer une clause de 25% sur une potentielle future vente de Lopy. Les deux clubs avaient déjà travaillé ensemble l’an passé pour le transfert d’El Bilal Touré, qui a quitté le club espagnol la semaine passée pour une somme record. Toujours côté mercato, Reims devrait enregistrer prochainement l’arrivée du Gambien Adama Bojang, à en croire le journaliste Fabrizio Romano.

Gambian talent Adama Bojang has got his VISA — he has just landed in France with his agents Cherno Samba & Sascha Empacher, going straight to complete his medical. 🔴✨🇬🇲

His announcement as new Reims player is imminent, done deal and here we go confirmed. pic.twitter.com/0d72tpUdDp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023