El Bilal Touré file à l'Atalanta

L’ascension express.

Parti du Stade de Reims à l’été 2022 pour rejoindre Almeria pour une somme de huit millions d’euros, El Bilal Touré n’a visiblement pas perdu de temps pour grimper d’un étage. Un an plus tard, le Malien quitte déjà l’Espagne direction Bergame où l’Atalanta a décidé de sortir le chéquier pour s’attirer ses services. En l’occurrence, il s’agit même du plus gros montant jamais lâché par le club italien, qui a posé 31 millions d’euros sur la table.

« Très content de pouvoir endosser les couleurs de cette institution du football italien et de commencer ma nouvelle aventure ici à Bergame. Je remercie le club pour l’accueil chaleureux et la confiance », a affirmé le joueur sur son compte Instagram. Dans le même temps, Rasmus Højlund est plus proche que jamais de Manchester United, qui devrait débourser 70 millions d’euros pour attirer le jeune attaquant danois, qui était absent du dernier match amical de la formation de Gian Piero Gasperini.

Ça travaille plutôt bien à Bergame.

