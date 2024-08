Un ancien attaquant des Girondins prêt à revenir au club

Papi veut faire de la résistance.

Dans un live réalisé sur sa propre chaîne Twitch avec d’anciens noms des Girondins de Bordeaux, comme Carlos Henrique ou encore Lamine Sané, Diego Rolan s’est dit prêt à revenir prêter main forte au club bordelais, qui se dirige tout droit vers une relégation en National 2 : « Mon téléphone est toujours disponible pour les Girondins. Je suis prêt à aider le club, même sur le terrain, il suffit juste de m’appeler ! »

Le joueur de 31 ans, auteur de 38 buts en 149 matchs sous le maillot ciel et marine, a mis sa carrière sur pause depuis plus d’un an, après avoir bourlingué un peu partout sur le globe avec des passages en Espagne, au Mexique mais aussi en Egypte. La descente aux enfers des Girondins pourrait donc lui permettre de rechausser les crampons. « Le club fait partie de ma vie, insiste-t-il. Ça fait mal au coeur et j’espère que tout va se régler .» Le collectif « Toujours girondins», composé d’anciens joueurs et dirigeants du club six fois champions de France, a été mis en place pour tenter de « sauver tout ce qu’il y a à sauver ».

L’amour du maillot.

